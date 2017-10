Archeologen op zoek naar botten in de Eusebiuskerk

Het is niet bekend of die zijn geruimd na de verwoesting in de oorlog en de wederopbouw. ,,Vinden we de skeletten nog op hun oorspronkelijk plek, dan moeten we een flink archeologisch traject in’’, zegt Petra van Stijn, directeur van de Eusebius.



Rondom de kerk zijn afgelopen zomer door archeologen ook historische graven geruimd, voorafgaande aan de aanleg van de nieuwe Jansbeek. Het is de bedoeling de aangetroffen menselijke resten op den duur in of bij de kerk opnieuw een waardige plek te geven.