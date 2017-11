Arnhem aast op eretitel Europese sportstad

Fietser gewond bij aanrijding 'door laagstaande zon' in Arnhem

9:06 ARNHEM - Bij een ongeval op het viaduct over de A325 bij Elden in Arnhem-Zuid is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer botste rond 08.00 uur op een auto bij de ingang naar industrieterrein De Overmaat.