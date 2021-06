Arnhem baalt: daar gáát het Feestaardvarken, bestemming onbekend

Dinsdagmorgen begon de kroniek van een aangekondigde verhuizing die de Arnhemse gemoederen bezig houdt. Op weg naar zijn tijdelijke opslagplaats in dierenpark Burgers’ Zoo is het aardvarken bij gebouw Rozet van zijn feesthoedje en zijn staart ontdaan. De elf andere componenten, waaronder hoofd, romp en poten, volgen vrijdag.

Volledig scherm De ontmanteling en verplaatsing van het Feestaardvarken is dinsdag begonnen © Gerard Burgers

Onbekende bestemming

Het jubileumgeschenk van Burgers’ Zoo gaat in onderhoud en verruilt de altijd als tijdelijk geoormerkte plek in het Bartokpark voor een nieuwe, nog onbekende bestemming elders in de stad. Afgaande op het publiek dat dinsdagmorgen de werkzaamheden gadeslaat, valt het menig Arnhemmer zwaar dat het tot een icoon uitgegroeide feestbeest niet voor altijd bij Rozet mag blijven liggen.

,,Is er een andere plek denkbaar dan?”, verzucht passant Van Barneveld. ,,Dit is toch de beste die er is? Het is de enige kinderspeelplek in de binnenstad. Altijd waren ze hier aan het spelen.” Job Seltzherr kan zich het sentiment voorstellen. ,,De combinatie met de bibliotheek in Rozet was ideaal. Daar gingen ouders met hun kinderen heen.”

Volledig scherm Ook binnenin het Feestaardvarken wordt werk verzet © Gerard Burgers

Seltzherr is deze dagen bezig met het uit elkaar halen van het Feestaardvarken. Hij was acht jaar geleden ook de man die in opdracht van kunstenaar Florentijn Hofman meewerkte aan de creatie ervan. ,,De meeste mensen vinden het jammer dat-ie gaat. Hij heeft toch nog langer op deze plek gestaan dan we dachten. We wisten dat het niet voor eeuwig was.”

Het Bartokpark was altijd voorbestemd om te worden bebouwd. Er ligt een plan voor appartementen met eronder een fietsenstalling. ,,Ik ben blij dat het Feestaardvarken een tweede kans krijgt”, zegt Seltzherr. ,,Daar is-ie ook op gebouwd.”

Volledig scherm Het feesthoedje van het aardvarken is al weggevoerd © Gerard Burgers

Gepland onderhoud

De dertien componenten van het 125.000 kilo wegende kunstwerk zijn los te schroeven en kunnen weer aan elkaar worden gemaakt als het geplande onderhoud is gedaan en een nieuwe stek is gevonden.

Duivenaar Henk van de Born, gepensioneerd toegangscontroleur van Burgers’ Zoo, ziet met enige weemoed hoe de staart - 9.200 kilo - de binnenstad uit wordt gereden. ,,Ik weet nog dat we de kunstenaar een schaalmodelletje van het aardvarken zagen presenteren. Toen dachten wij nog: nou, als dat het is. Nu vind ik het jammer dat-ie weggaat. Ik zie hem graag in de buurt van Burgers’ Zoo terugkomen. Destijds heb ik gesuggereerd om hem als teken van herkenning bij knooppunt Waterberg neer te leggen.”

Volledig scherm En weg is de staart... © Gerard Burgers