‘Arnhem, besteed meer aandacht aan herdenking luchtaanvallen tijdens ‘Big Week’ van geallieerden in februari 1944'

Mogelijk brandstich­ting in apparte­ment in Ellecom: man gewond

7:09 ELLECOM - Een man is gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex in Ellecom. De brandweer bluste de brand in een woning aan de Kastanjelaan zondagavond. De gewonde man werd zwart van het roet per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens buren gaat het om de bewoner.