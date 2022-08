Arnhem blijft erbij: ondernemers krijgen geen schadevergoeding om komst Focus Filmtheater

Arnhemse privacy-activist weigert te pinnen voor bioscoop­kaart­je, vergelij­king met coronapas

ARNHEM Focus Filmtheater in Arnhem vraagt haar klanten om de bioscoopkaarten online te bestellen of bij de kassa te pinnen. Contant afrekenen kan niet meer. Dit is de Arnhemse privacy-activist Michiel Jonker in het verkeerde keelgat geschoten. Hij eist sinds 2018 dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingrijpt.

8 februari