Arnhem en Nijmegen behoren tot gemeenten met meeste lage inkomens

Airborne Museum brengt 'Wa­ter­schaps­heu­vel' in oor­logs­per­spec­tief

7:11 ARNHEM - Airborne Museum 'Hartenstein' in Oosterbeek brengt in 2020 een onthullende expositie over de ontstaansgeschiedenis van het wereldberoemde verhaal Waterschapsheuvel (Watership Down) van de Britse auteur Richard Adams. ,,Het is een verhaal dat Adams geschreven heeft op basis van wat hij mee heeft gemaakt tijdens de Slag om Arnhem'', vertelt directeur Sarah Heijse.