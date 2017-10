Arnhem en Nijmegen gaan periode van verkeerschaos tegemoet

ARNHEM - Voor automobilisten in de regio Arnhem-Nijmegen breken zware tijden aan. De twee drukste wegen van Gelderland gaan vrijwel gelijktijdig op de schop. Behalve de Waalbrug in Nijmegen wordt over bijna twee jaar ook de Pleijroute in Arnhem helemaal vernieuwd. Grote overlast is onvermijdelijk.

Verkeersdeskundigen van de provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen breken zich momenteel het hoofd over hoe zij een totale verkeerschaos kunnen voorkomen. Ze onderzoeken of beide megaprojecten in fases op elkaar kunnen worden afgestemd om de overlast te beperken.

Zware overlast onvermijdelijk

Dat automobilisten veel gaan merken en dat er zware overlast komt, is onvermijdelijk. Bekend is dat het wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen fragiel in elkaar zit en dat bij een file op de ene plek de wegen elders snel vastlopen.

De renovatie van de oude Nijmeegse Waalbrug, die dagelijks 50.000 voertuigen verwerkt, start vermoedelijk komend voorjaar. De operatie zal naar verwachting anderhalf jaar in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden zal een rijstrook voor het verkeer openblijven.

De Pleijroute, waarover dagelijks 75.000 voertuigen rijden, wordt in 2019 aangepakt vanaf het knooppunt Velperbroek tot aan het knooppunt bij stadion GelreDome. Ook het tracé tot aan knooppunt Ressen in de Betuwe gaat op de schop. Het wegdek van deze autoweg in provinciale handen is versleten en moet worden vervangen. Ook zijn de viaducten op het stuk tussen GelreDome en Ressen verouderd.

Projecten

De planning van het werk aan de Waalbrug is verder gevorderd dan dat van de Pleijroute. Een provinciewoordvoerster zegt dat uitstel van het werk aan de Pleij geen optie was. Voor de afwikkeling van het verkeer was het makkelijker geweest als de doorgetrokken A15 er al had gelegen, maar de provincie zegt geen jaren te kunnen wachten.