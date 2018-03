Arnhem en Renkum trekken landelijke aandacht met nieuwbouw

Voor de prestigieuze prijs werden 100 nieuwbouwprojecten uit 2017 ingezonden. De vakjury heeft er daarvan na een rondgang langs 20 geselecteerde gebouwen dinsdag 9 genomineerd. De uitreiking van de vakjuryprijs, de publieksprijs en de categoriewinnaars is op 18 mei in de voormalige (te renoveren) Bijlmerbajes in Amsterdam.



Musis, een ontwerp van Van Dongen – Koschuch architects & planners, is genomineerd in de categorie 'Identiteit & Icoonwaarde', samen met Bezoekerspaviljoen Park Vijversburg in het Friese Tytjerk en Stadsarchief Delft in Den Hoorn.