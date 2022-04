Arnhem houdt gemeentelijk loket in Zuid dicht

Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Lea Manders (Arnhem Centraal). Loket Zuid, in winkelcentrum Kronenburg, was tijdens de coronacrisis lange tijd gesloten, ging even open en is op 1 januari weer dichtgegaan. Inwoners konden er een rijbewijs of paspoort aanvragen of bijvoorbeeld kinderen inschrijven in de burgerlijke stand.