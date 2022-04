Arnhem in actie om onrust rond Schaapsdrift te beteugelen: ‘Ik kan me voorstellen dat het schrikken is’

Dit betekent dat als een eigenaar zijn of haar woning of bedrijfspand wil verkopen deze eerst aan de gemeente Arnhem moet aanbieden. De gemeente heeft zogezegd het recht op eerste koop.



,,Het gebied is heel versteend en de gemeente wil dat er woningen komen in plaats van de bedrijven die er nu staan”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Het recht op eerste koop is nu nog tijdelijk. Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat, dan wordt het voorkeursrecht met drie jaar verlengd.”



Huiseigenaren zijn laaiend over het besluit van de gemeente. ,,Ik kan me voorstellen dat dit even schrikken was. We willen nu binnen één of twee weken een extra informatieavond houden om deze problematiek uit te leggen. Het kan niet zo zijn dat mensen de dupe worden omdat huiseigenaren hun woningen eerst aan ons moeten aanbieden. Dat willen we uitleggen op die avonden en die moeten we snel houden om de onrust weg te nemen.”