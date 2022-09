Arnhem is een verademing, vindt Lara: ‘Je kunt hier over straat zonder angst voor verkrachting’

,,Laatst had ik op Papendal gewerkt. ’s Avonds fietste ik in het donker door bosrijk gebied naar huis. Dat maakte me zó blij. Voor Nederlanders is dit misschien lastig te begrijpen. Maar voor iemand uit Brazilië – en voor een vrouw in het bijzonder – is het een verademing om ’s avonds vrij over straat te kunnen, zonder bang te hoeven zijn dat je wordt beroofd of verkracht.