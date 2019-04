Arnhem komt snel met maatregelen tegen taxi-cowboys

ARNHEM - Een taxi-verordening die taxi-chauffeurs beter moeten beschermen tegen cowboys ziet zo spoedig mogelijk het daglicht. Dat zegt wethouder Roeland van der Zee naar aanleiding van de zorgen die chauffeurs maandag hebben geuit in deze krant.

De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee wil nog niets kwijt over de inhoud van de aanstaande taxi-verordening. Dat het lang duurt voor de verordening een feit is, beaamt Van der Zee. ,,Dat komt ook door zorgvuldige afstemming met de taxibranche”, aldus de wethouder.

Cowboys

Arnhemse taxichauffeurs zijn heel ontevreden over het ontbreken van een taxi-beleid in de gemeente Arnhem. Ze zien dat er steeds meer cowboys ten tonele verschijnen die hen het leven onmogelijk maken. ,,Ze vragen woekerprijzen, weigeren korte ritjes en zorgen voor een agressieve sfeer”, zei taxichauffeur Fahim Rassuh onlangs in deze krant.

Hij heeft dertig handtekeningen opgehaald van andere chauffeurs en met een brief naar het college gestuurd. Waarom er nooit een antwoord is gekomen op deze brief, wil de wethouder niet zeggen.

Quote Zes jaar is wel lang voor een zorgvuldi­ge afstemming. Theo Vegter, Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem Voorzitter Theo Vegter van de Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem (SKTA) kijkt vreemd op van de opmerkingen van Van der Zee over de afstemming met de taxibranche. ,,Zes jaar is wel lang voor een zorgvuldige afstemming”, zegt hij sarcastisch.