Arnhem krijgt 8,5 ton van het rijk voor schonere lucht

ARNHEM - De luchtkwaliteit in het centrum van Arnhem houdt niet over. De staatssecretaris van Infrastructuur erkent dat en komt nu met extra geld over de brug: Arnhem krijgt 8,5 ton van het rijk om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren.

Alleen Rotterdam (6,5 miljoen euro) en Eindhoven (2 miljoen euro) mogen een groter bedrag tegemoet zien.

Dat is maandag bekend geworden. Voorwaarde is wel dat Arnhem hetzelfde bedrag investeert. De gemeenteraad moet daar in september over beslissen.

Walstroom

Met het extra geld van de rijksoverheid kan Arnhem een strengere milieuzone invoeren, walstroom aanleggen en maatregelen nemen om het verkeer om de stad te leiden. De verwachting is dat met deze extra maatregelen in 2020 de luchtkwaliteit in het Arnhemse centrum sterk verbeterd zal zijn.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) heeft maandag een brief met aanpassingen van het zogeheten Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) naar de Tweede Kamer gestuurd. Arnhem maakt, samen met andere steden die problemen hebben met de luchtkwaliteit, deel uit van dit programma. Omdat onderzoek van TNO heeft aangetoond dat de huidige maatregelen niet voldoende effect sorteren, heeft Van Veldhoven extra geld beschikbaar gesteld om knelpunten op te lossen.

Stikstof

Arnhem heeft de afgelopen jaren verschillende zaken aangepakt. Zo is er inmiddels een milieuzone voor vrachtverkeer en zijn verkeerslichten beter op elkaar afgestemd ten behoeven van de doorstroming. De concentratie stikstof is daardoor eerst langzaam afgenomen en nu al enige tijd gelijk gebleven.

Met het extra geld van de staatssecretaris en de eigen investering wil Arnhem de milieuzone uitbreiden. Niet alleen vrachtwagens, maar ook vervuilende gewone dieselauto's mogen straks niet meer het centrum in of de centrumring op. Volgens de bijlage van de brief van de staatssecretaris zal de uitbreiding van de milieuzone tussen 1 juni 2019 en 1 januari 2020 worden ingevoerd. Met de maatregel is 320.000 euro gemoeid.

Rijnkade

Een andere bijdrage aan het verbeteren van de lucht in het centrum is het elektrificeren van de schepen, die aan de Rijnkade liggen. De aggregaten waar de schepen nu hun stroom van krijgen, zorgen voor te veel luchtvervuiling. De Nieuwe Kade in Arnhem heeft enkele jaren geleden walstroomvoorziening gekregen. De Rijnkade moet voor 1 december 2019 volgen. Kosten: 850.000 euro, waarvan de helft voor rekening van de gemeente Arnhem.