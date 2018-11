Arnhem krijgt derde tankstation voor waterstofauto’s in Nederland

,,Arnhem heeft forse ambities als het gaat om duurzaamheid. Met de kennis en kunde die we in Arnhem op het gebied van waterstof hebben opgebouwd is dit station dan ook een logische stap en het laat zien dat we werk maken van de energietransitie”, zegt de Arnhemse wethouder Cathelijne Bouwkamp van klimaat en energie. Haar collega Jan van Dellen van economie wijst op de ‘innovatieve kracht’ van Arnhem. Hij gaat er vanuit dat het waterstoftankstation een bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van Arnhmem voor innovatieve bedrijven.



Oskar Voorsmit van PitPoint voorziet een snelle groei van waterstofauto’s in Nederland. De Nederlandse overheid wil volgens Voorsmit in 2020 twintig waterstoftankstations operationeel hebben in ,,Momenteel rijden er in Nederland zo’n vijftig rond. We zien dat Hyundai al een order heeft van honderd nieuwe Nexo’s. Er is dus al een beweging gaande. Wat wij willen is de patstelling doorbreken omdat er nog niet voldoende tankstations zijn.”