Arnhem krijgt een nieuw warenhuis: ‘Voor iedereen die duurzaam in het leven staat’

Van Black Friday moeten ze in het Arnhemse Modekwar­tier niets hebben: ‘Koop minder en koop beter’

ARNHEM - Onder het motto ‘Geen Black Friday! Wel kleur en kwaliteit!’ pakken de ontwerpers en makers van het Arnhemse Modekwartier in Klarendal de komende dagen uit met ‘Colorful Friday’. Het publiek wordt oproepen om ‘na te denken over wat je draagt’ en daarvoor inspiratie op te doen in en rond de winkels aan de Sonsbeeksingel en de Klarendalseweg.

23 november