Arnhem pakt illegaal gokken aan

Militaire vakbond: eerste conclusies Schaarsbergen 'ernstig'

7:18 SCHAARSBERGEN - Jean Debie, voorzitter van de militaire vakbond, noemt de eerste conclusies van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie naar de misstanden in Schaarsbergen, ernstig. Die commissie stelt in een tussenrapport onder meer dat op de kazerne meldingen van slachtoffers werden genegeerd of dat werd geconcludeerd dat gemeld ongewenst gedrag niet aannemelijk was.