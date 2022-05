Arnhem Running Tribe rent rondjes om de kerk bij doorkomst Roparun

Boeren verstoppen vandaag alle koeien, ook die op een rotonde: ‘Steeds verder het moeras in’

ARNHEM - Een Nederlands landschap zonder koeien, dat willen boeren in Nederland vandaag laten zien om de ‘waanzin van het stikstofbeleid’ uit te beelden. In Arnhem dekken de boeren zelfs beelden van koeien af. ,,Het is te zot voor woorden dat boeren een vergunning nodig hebben om koeien in de wei te laten staan.”

30 mei