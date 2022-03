Arnhem schrapt omstreden ‘samenwoonboete’ voor bestandsgerechtigden

Hardleerse Let krijgt drie jaar cel voor bedreigen caissière met mes: ‘De keuze was of doodgaan op straat of leven in de gevangenis’

ARNHEM - Een 61-jarige Let die op 17 november vorig jaar een caissière van de Coop in Arnhem met een mes bedreigde omdat hij een pakje sigaretten wilde, is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 36 maanden.

