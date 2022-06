Arnhem soepeler met bijstand: leeftijdsgrens voor kostendelersnorm omhoog naar 27 jaar

UPDATE Penalty's De Paasberg sneuvelt vanaf de stip tegen De Treffers

SV De Paasberg is er na 120 minuten voetballen en een penaltyserie niet in geslaagd de finale van de nacompetitie te bereiken. De Treffers was beter van elf meter en treft zaterdag Advendo'57 in de finale om een plaats in de derde klasse zaterdag.

14 juni