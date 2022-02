Arnhem stelt paal en perk aan de komst van snelle bezorgdiensten in de binnenstad

Flitsbezorgers van boodschappen winnen steeds meer terrein in Nederland. Je bestelt via een app de producten die je nodig hebt en de bezorger staat met zijn fiets binnen tien minuten voor je deur. Naar de supermarkt gaan, is niet meer nodig. Het Duitse Gorillas was in 2020 de eerste in Nederland, in Amsterdam. Sindsdien zijn er op de Nederlandse markt drie bijgekomen: het eveneens Duitse Flink, het Turkse Getir en het Britse Zapp.

Snelle bezorgdienst

Sinds de zomer van 2021 kent ook Arnhem zo'n snelle bezorgdienst. Toen opende Gorillas aan de Walstraat een vestiging in een winkelpand met geblindeerde ramen. Een zogenoemde dark store. Jongens en meisjes lopen er in en uit om daarna met een opvallende, grote rugzak op pad te gaan naar hun veelal jonge klanten in het centrum, Spijkerkwartier, Sint Marten, Klarendal, Heijenoord en Malburgen. Sinds november zit ook Flink in Arnhem, maar die zit buiten de binnenstad, aan de Plattenburgerweg.

,,De afgelopen jaren zien we een toename in het aantal bezorgdiensten in de binnenstad’’, zegt de woordvoerder van Arnhem. Hij doelt daarmee niet alleen op boodschappenbezorgers, maar ook maaltijd- en pakketbezorgers. De gemeente ziet wel dat die bezorgers voorzien in een behoefte, maar is niet blij met hen.

Leefbaar en levendig centrum

,,Dat komt omdat de vestigingen in feite alleen bestaan uit opslagdepots en ze zorgen voor extra verkeersbewegingen.’’ Daarmee dragen ze niet bij aan een leefbaar en levendig centrum. De meerwaarde van zo’n bezorgdienst in de binnenstad is volgens de gemeente daarom te beperkt.

NRC berichtte dat na Amsterdam en Rotterdam steeds meer gemeenten maatregelen nemen tegen de komst van supersnelle bezorgdiensten. Het gaat naast Arnhem om Den Haag, Groningen en Amstelveen. Aanleiding om maatregelen te nemen, zijn de klachten van omwonenden. Al geeft Arnhem niet aan of hier ook sprake is van klachten.

Wildgroei aan bezorgdiensten

Wel geeft de gemeente aan te willen voorkomen dat een wildgroei aan bezorgdiensten ontstaat. Dat doet Arnhem middels een nieuw Omgevingsplan van de binnenstad, dat is het voormalige bestemmingsplan. De bezorgdiensten vallen daarmee niet langer onder de bestemming ‘Detailhandel’. Willen zij zich in de binnenstad vestigen, dan zullen zij een vergunning moeten aanvragen. ,,Op die manier kan het college een afweging maken of de functie ruimtelijk inpasbaar is en bijdraagt aan de kwaliteit van de binnenstad’’, zegt de woordvoerder.

Gorillas hoeft niet te vrezen dat ze nu moet vertrekken uit de binnenstad. De bezorgdiensten die er zitten, mogen blijven.