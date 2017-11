Arnhem: verbod op oude diesels plots onzeker

Arnhem breidt verbod op afsteken vuurwerk uit

ARNHEM - Het is de komende jaarwisseling in Arnhem verboden om vuurwerk af te steken in stadsparken, rond ziekenhuis Rijnstate Arnhem, verzorgingstehuizen en 'bedrijfsmatige dierenhuisvesting'. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld kinderboerderijen en maneges.