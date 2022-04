Arnhem verwacht toch geen financiële rampspoed: tekorten vallen vooralsnog reuze mee

ARNHEM - De gemeente Arnhem stevent de komende jaren niet af op financiële rampspoed. Een deel van de gemeenteraad was daar bang voor nadat de gemeente onheilspellende cijfers had gedeeld in een dossier voor nieuwe raadsleden. De werkelijkheid is echter rooskleuriger, schrijft de gemeentesecretaris.

Oud-wethouder van Financiën Martijn Leisink kaartte de zaak op Twitter aan. Hij ontdekte in het dossier dat de gemeente in 2025 en 2026 tot 18 miljoen euro tekortkwam. Dat leidde tot onrust in de politiek, een aantal fracties vroeg een apart debat aan dat woensdag op de agenda staat. Ze willen weten waarom het huidige college van burgemeester en wethouders niet zelf alarm sloeg.

Kou uit de lucht

In een nieuw memo probeert de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar, de kou uit de lucht te halen. Hij schrijft daarin dat het dossier, dat 158 pagina’s omvatte, niet volledig was. Zo is inmiddels de verwachting dat Arnhem extra geld uit Den Haag krijgt via het Gemeentefonds. En daarmee zouden er tot 2026 geen miljoenentekorten meer zijn. Over 2021 heeft de gemeente bijna 21 miljoen euro overgehouden.

Toch is het nog te vroeg voor trompetgeschal: er zijn nog veel onzekerheden. Zo moet Arnhem nog rekening houden met een forse tegenvaller. Het Rijk wil geld voor Beschermd Wonen via een andere rekenmethode verdelen. Voor Arnhem, dat nu veel geld uit die pot krijgt, is dat sowieso nadelig. Hoe nadelig, is nog niet duidelijk. Volgens de huidige inzichten kan het tekort oplopen tot 24 miljoen per jaar.

De nieuwe gegevens zijn voor de partijen die het debat aanvroegen (SP, CDA, de ChristenUnie, Arnhemse Ouderen Partij, PVV en Volt) geen reden om het niet door te laten gaan.