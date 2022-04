Arnhem wil aanspraak maken op pot geld van minister De Jonge voor nieuwbouw in Spoorzone Arnhem-Oost

Met Spoorzone Arnhem-Oost wordt het stadsdeel bedoeld dat ligt tussen het Akzo-terrein en de nieuwe Kenniscampus regio Arnhem aan de Velperweg en het Industriepark Kleefse Waard aan de Westervoortsedijk. Dit deel van de stad is nu erg versteend. Bovendien is er industrie.

De bedoeling is dat er tot 2040 achtduizend tot tienduizend woningen in de spoorzone worden gebouwd. Hier moeten starters op de woningmarkt, alleenwonenden en doorstromers kans maken op een betaalbare woning.

Groen en parken

Omdat in Spoorzone Arnhem-Oost volgens de woordvoerder van de Groene Metropoolregio alles samenkomt - wonen, leefomgeving, stikstof, mobiliteit en economie - vraagt dat grote investeringen. De stad redt dat niet alleen. Arnhem kan geld van het Rijk heel goed gebruiken. Bovendien kun je volgens de regio alleen zoveel huizen erbij bouwen als je investeert in bereikbaarheid, de economie en het landschap. ,,Als de Spoorzone Arnhem-Oost grootschalig woningbouwgebied wordt, dan kunnen we afspraken maken met het Rijk.’’

,,We hebben die aanwijzing als grootschalig woningbouwgebied hard nodig’’, zegt de woordvoerder van de Regio Foodvalley. ,,Wij hebben geen weilanden die we eenvoudig kunnen volbouwen. De nieuwe woningen moeten vooral komen op de plek van verouderde bedrijventerreinen. Dicht bij openbare vervoerknooppunten. Bij Vinex-locaties hebben we de fout gemaakt daar niet op te letten. Maar de nieuwe bewoners moeten wel weg kunnen. Dus moeten we investeren in mobiliteit. En daarvoor hebben we de aandacht en het geld van het Rijk hard nodig.’’