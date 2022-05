Arnhem wil de lucht in, maar hoogbouw is andere koek: ‘Denk goed na over de impact voor de stad’

‘Saksen Weimar’ maakt zich op voor nieuw hoofdstuk in jarenlang verzet tegen woontoren

ARNHEM - Bewoners van de nieuwe wijk Saksen Weimar in Arnhem lopen opnieuw te hoop tegen de komst van de woontoren. De komst van de nieuwbouw is een gelopen race, maar de aanvraag van een omgevingsvergunning door de ontwikkelaar Giesbers biedt nieuwe kansen. Want over de uitwerking van het plan mag de buurt meepraten, zo vindt de gemeente.

8 maart