Arnhem wil getuigenissen over haar eigen rol tijdens en na WOII tegenover Joodse huiseigenaren

De gemeente heeft daarvoor in zowel De Gelderlander als het Nieuw Israëlietisch Weekblad een oproep gedaan om vóór 1 juli met getuigenissen of bewijsmateriaal te komen. Ook wil de gemeente weten of Joodse huiseigenaren, hun erfgenamen of nazaten na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte naheffingen hebben moeten betalen voor gemeentelijke belastingen over de oorlogsjaren (1940-1945), zoals erfpachtcanons of straatbelasting.