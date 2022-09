Arnhem wil in sneltreinvaart huizen bouwen, maar het spoor zit lelijk in de weg

Na streep door WK nu ook geen groot EK wielrennen in Gelderland

ARNHEM - Miljoenen had Gelderland klaarliggen voor de organisatie van een groot EK voor allerlei fietssporten als wielrennen, mountainbiken en BMX in 2025. Een dergelijk toernooi gaat er echter niet komen. Er zijn teveel onzekerheden of er straks voldoende geld is om zo'n groot evenement te organiseren.

21 september