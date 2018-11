Arnhem wil meldplicht voor mensen die gepakt zijn met illegaal vuurwerk

De politie is een groot voorstander van de meldplicht tijdens de jaarwisseling. Doel is onder meer om de agressie en het geweld tegen politiemensen tijdens oud en nieuw in te dammen. Hiervoor is echter wel een besluit van de burgemeester voor nodig.

,,Als deze maatregel bijdraagt aan een veiliger jaarwisseling voor hulpverleners en de Arnhemmers zelf dan vind ik de meldplicht een belangrijk signaal aan de idioten die elk jaar weer willens en wetens hun omgeving in gevaar brengen. De politie zet terecht jaarlijks hoog in om illegaal vuurwerk aan te pakken", zegt Marcouch.

Klarendal

Hij wijst op de invallen die de politie vorig jaar december heeft gedaan in twee panden in Klarendal. In de St. Janskerkstraat vond de politie een partij van 400 kilogram illegaal vuurwerk in een rijtjeshuis. De 37-jarige bewoner werd aangehouden.

Enkele weken eerder kreeg de politie een tip die leidde tot de aanhouding van een 26-jarige bewoner. In een pand boven restaurant Sugar Hill trof de politie 100 kilo illegaal vuurwerk en een vuurwerkbom. Meteen na de vondst van de vuurwerkbom heeft de politie de buurt rond het pand afgezet. Gasten van Sugar Hill moesten het restaurant verlaten.

Quote Ook het legale vuurwerk is bij wet verboden. In de uren rond oud en nieuw gedogen we het afsteken van vuurwerk, maar daar buiten mag je geen vuurwerk afsteken Ahmed Marcouch, Burgemeester Arnhem ,,De opslag van dat illegale vuurwerk was boven een restaurant. Je neemt nogal een risico met al die mensen beneden je. Ik sta volledig achter de strenge aanpak van de politie", zegt Marcouch, die erop wijst dat niet alleen illegaal vuurwerk verboden is. ,,Ook het legale vuurwerk is bij wet verboden. In de uren rond oud en nieuw gedogen we het afsteken van vuurwerk, maar daar buiten mag je geen vuurwerk afsteken."

Marcouch heeft vorig jaar tijdens zijn eerste oud en nieuw als burgemeester van Arnhem een nachtdienst met de politie meegedraaid. Van misstanden of overlast was geen sprake, volgens hem. ,,Arnhemmers vieren een feestje met oud en nieuw en zo hoort het ook. Het was een rustige nacht. Dat maak je in andere steden wel eens anders mee", prijst hij de Arnhemmers.