Arnhem wil minder zelfmoord: ‘Praat erover, je hoeft niet bang te zijn dat je iemand op ideeën brengt

Politie fel tegen foutparke­ren­de ouders bij scholen: ‘Tijd van waarschu­wen is voorbij, meteen een boete’

ARNHEM - Klare taal van de politie in Arnhem-Zuid bij de eerste schooldag na de vakantie. Ouders die zich niet houden aan het parkeerverbod bij het afleveren en ophalen van hun kroost worden ter plekke op de bon geslingerd. De eerste controle was maandag bij de Jozefschool in Elden.

5 september