Arnhem wil Project Comeback zelf vervolg gaan geven

mijn hobby Henk restau­reert boeken, en geeft lege boeken weg

De werkkamer van Henk Cornelissen (72) aan boord van zijn woonboot in Arnhem is in twee helften opgedeeld. De ene helft is de stoffige helft. Hij kwam er eerder mee voorbij in deze rubriek. Cornelissen sleept er takken uit het bos naar binnen om wandelstokken van te maken. Een hobby die letterlijk is uitgegroeid: hij maakt nu trapleuningen.

28 maart