Arnhemmer (21) zonder rijbewijs ramt drie auto’s en fiets agent tijdens achtervolging door politie

Agenten zagen de auto donderdagnacht rijden in de Paardenbloemstraat in Malburgen-West. In het kentekenregistratiesysteem zagen zij dat de eigenaar van de auto geen rijbewijs had. Toen de bestuurder de politieauto in de gaten kreeg, ging hij er vandoor. De politie zette de achtervolging in.

Hij knalde boven op de fiets

Inmiddels gealarmeerde agenten hebben meerdere straten in de buurt afgezet om de auto in te sluiten. Tijdens de achtervolging ramde hij drie geparkeerde auto’s. De voertuigen liepen volgens de politie lichte schade op. Vervolgens ging de 21-jarige richting de Hoefbladlaan, waar een agent zijn rijwiel op de weg had gelegd. De bestuurder had daar weinig ontzag voor en knalde bovenop de fiets, die total loss is.

Uiteindelijk werd de auto tot stoppen gedwongen, waarna de bestuurder uitstapte en lopend op de vlucht sloeg. Zijn achtervolgers kregen hem op het Sterremuurpad te pakken. Hij is gearresteerd en meegenomen naar het bureau.

De man kreeg een boete voor rijden zonder rijbewijs en omdat zijn auto niet verzekerd was. Verder is hij aangehouden voor bedreiging en gevaarlijk rijgedrag. De man is na verhoor weer vrijgelaten.