Arnhemse chauffeur aangehouden op A12, forse vertraging voor verkeer

16:53 ARNHEM - Siza Dorpgroep onderzoekt of een nieuw systeem voor de ondergrondse opslag van energie toepasbaar is voor de nieuwbouw van Het Dorp in Arnhem. Het gaat om een enorm ecovat dat een diameter van 35 meter heeft en dat op een diepte van 35 meter in de grond wordt geplaatst. Dit gigantische vat moet in de toekomst alle bewoners en medewerkers van Het Dorp van warm water en warmte voorzien en van koeling in de zomer.