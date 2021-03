Arnhemmer die eigen geërfde huis in brand zette krijgt definitief 4 jaar celstraf

Vermeende schutter die Arnhemse Steen­straat opschrikte hangt jarenlange celstraf boven het hoofd: ‘Hij is geen man van geweld’

23 maart ARNHEM - Op een warme zomerdag, vrijdag 21 augustus 2020, wordt de Steenstraat in Arnhem opgeschrikt door harde knallen. Het is een drukke dag, mensen winkelen, eten een ijsje of zitten op terrassen. Tot hun schrik zien ze een hevige bloedende man café Arnhem Noord uitrennen. Kort erna verschijnt een man met rastahaar. Met een vuurwapen in zijn hand.