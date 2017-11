Arnhemmer die ontucht pleegde met eigen zoons moet toch de cel in

Arnhems zorgcentrum Insula Dei moet oud-be­stuur­der ton betalen

12:21 ARNHEM - Oud-bestuurder Barbara Versteegen is in het conflict met haar ex-werkgever zorginstelling Insula Dei Huize Kohlmann uit Arnhem door de rechter op vrijwel punten in het gelijk gesteld. Het gaat daarbij om vermeende belangenverstrengeling en vermeend disfunctioneren.