Arnhemmer in zorgelijke toestand in ziekenhuis na frontale botsing op A325

De man raakte ernstig gewond en is in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Die kan niets zeggen over de precieze aard van zijn verwondingen.



De vrouw in de auto die werd aangereden, was een 50-jarige Nijmeegse. Zij is lichtgewond geraakt als gevolg van het ongeval. De politie onderzoekt nog hoe de man uit Arnhem op de verkeerde rijbaan terecht heeft kunnen komen.