Arnhemmer Piet Blok weet alles van de geschiedenis van ‘een zekere plaats’

ARNHEM/VELP - Arnhemmer Piet Blok is kenner van de geschiedenis van de stoelgang. Vanavond houdt hij er een lezing over bij boekhandel Jansen & De Feijter in Velp.

Op het platteland kon je naar het kleinste kamertje lang zoeken, want de boeren scheten gewoon op de mesthoop. Schaamte had niemand en de geur zou de pest verdrijven. ,,Pas toen duidelijk werd dat uitwerpselen ziekteverwekkers konden zijn, verschenen net als in de stad de kakhuisjes", vertelt wc-expert Piet Blok.

Quote Het leuke is dat in het museum nog heel wat plees van vroeger te zien zijn Piet Blok

Piet Blok (85) weet alles van de geschiedenis van het toiletgebruik. Hij was in 2008 nog rondleider in het Openluchtmuseum toen de Wereldgezondheidsorganisatie voor het eerst een Wereldtoiletdag organiseerde om aandacht te vragen voor het belang van hygiënische omstandigheden. ,,Toen ben ik met mijn collegarondleiders Honne van de Bunder en Harry van de Ven gedoken in de geschiedenis van het toilet’’, vertelt hij. ,,Het leuke is dat in het museum nog heel wat plees van vroeger te zien zijn. Een gat in een plank met een poepton eronder. Eeuwenlang de enige toiletvoorziening die mensen hadden.”

Vliegen lieten zich door de blauwe kleur niet weerhouden

Neem de boerderij uit Beerta, waaruit je de poepton kon verwijderen door een klep in de buitenmuur. Dan hoefde je er niet mee door het huis. Of de boerderij uit Harreveld, die pas in 1920 van een plee werd voorzien. ,,De muren zijn blauw geschilderd om vliegen te weren, maar helaas hebben vliegen helemaal geen hekel aan blauw.” Mooi is ook het urinoir dat tot een jaar of vijftien geleden op het stationsplein van Deventer heeft gestaan. ,,Het moet heel erg gestonken hebben, maar dat doet het nu in het museum gelukkig niet meer."

Quote Weet je wat een open rijtuig is? Dat was een onderbroek met open kruis die boerinnen vroeger wel droegen

De lezing ‘Een zekere plaats’ die Blok deze woensdag geeft bij boekhandel Jansen & De Feijer in Velp, beperkt zich niet tot de kleinste kamertjes van het Openluchtmuseum. De Romeinen zaten gezellig en schaamteloos groepsgewijs op het toilet, zoals vondsten in Pompei en elders hebben aangetoond. Daar sloten ze handelsakkoorden en deden ze aan politiek. De Amsterdamse weldoener Samuel Sarphati was degene die in 1849 de eerste (pis)krul op de grachten liet plaatsen. In de waterrijke delen van Nederland loosden de bewoners hun uitwerpselen het liefst in het water, zoals je in het Openluchtmuseum kunt zien bij het Zaanse kakhuisje. Even verderop gebruikten anderen het water dan weer om te wassen en te drinken.

Volledig scherm Piet Blok bij het Zaanse kakhuisje in het Openluchtmuseum. De poep viel in het water. © Gerard Burgers

Koken op gas van poep heeft geen school gemaakt

Volledig scherm Piet Blok bij een kindertoiletje in het Openluchtmuseum. © Gerard Burgers Zoals veel vernieuwingen dateren de uitvinding van gesloten riolen, waterleiding én de wc (met waterspoeling) uit de negentiende eeuw. Bij de Great Exhibition in Londen in 1851 kwamen veel bezoekers speciaal om gebruik te maken van het toilet. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. De uitvinding van een Indiër, die erin slaagde te koken op het gas van poep, heeft geen school gemaakt. Net zo min als het fabriceren van kunstmest uit menselijke urine. Deze laatste is tegenwoordig te veel vervuild met medicijnen en drugs.



Piet Blok is een smakelijke verteller. Hij heeft het onderwerp mee, dat moet gezegd. ,,Weet je wat een open rijtuig is? Dat was een onderbroek met open kruis die boerinnen vroeger wel droegen. Moesten ze plassen of poepen, dan konden meteen gaan zitten. Die broek hoefde niet uit. Heel handig bij hoge nood.”