Arnhemmer rijdt in op omstanders in Oosterbeek, politie gebruikt stroomstootwapen bij aanhouding

Dat gebeurde na een korte achtervolging over de Westervoortsedijk, die deels ook over het fietspad ging. Omdat de Arnhemmer mogelijk vuurwapengevaarlijk was, trokken de agenten bij de aanhouding hun wapen. De man weigerde mee te werken met de arrestatie. Uiteindelijk kregen agenten hem overmeesterd met behulp van een stroomstootwapen.

Verder onderzoek

In eerste instantie wist de wegpiraat nog te ontkomen. Maar na een grote zoekactie wist de politie hem later op de dag toch in de boeien te slaan. Het is volgens de politie onduidelijk waarom de man op passanten inreed en of hij in verwarde toestand verkeerde. De Arnhemmer zit nog vast voor verder onderzoek, zo laat een woordvoerder van de politie weten.