Arnhemmers borduren nieuwe gordijnen van koningin Máxima: 45 zijden bloemen straks in Huis Ten Bosch

Chinese Zaal

De opdracht kwam binnen via het Tilburgse Textielmuseum, vertelt Theodoor Adriaans. Hij is modeontwerper en initiatiefnemer van de Arnhemse handwerkclub. ,,We kregen een aantal mysterieuze berichten over een ‘bijzonder project’. Ik dacht: zal wel... Pas tijdens een online meeting werd het duidelijk. Máxima had ons geselecteerd voor het maken van nieuwe gordijnen voor de Chinese Zaal van Huis ten Bosch.”