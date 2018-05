Bulldozer verjaagd uit Burgemeesterswijk Arnhem

Verrassing

Volgens Robert-Jan Buis, een van de bewoners, kwam het bezoek van de bulldozer als een totale verrassing. ,,Noch van beheerder Beusink van de appartementen noch van de gemeente hebben we hier iets over gehoord.''

Parkeerplek

Volgens een woordvoerder van de gemeente was aanvankelijk een andere locatie in beeld voor de containers maar bleken daar kabels en leidingen te liggen. Over de plaatsing zou een brief naar de direct aanwonenden zijn verstuurd. Hij weet niet waarom die niet is aangekomen.