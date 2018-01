'Arnhems bendelid wisselde 2,5 ton aan bitcoins in op het station'

Hartverwarmende actie hielp huishond Joey van tumor af

21 januari ARNHEM - Huisbeagle Joey mag dan inmiddels tien jaar zijn, hij gedraagt zich weer als een puppy. En dat is goed nieuws, want de huishond van de Arnhemse koffiezaak Brew2Cup, door personeel en vaste klanten gekscherend ook wel de 'general manager' genoemd, was nog niet zo lang geleden behoorlijk ziek.