Arnhems café Bloopers wil gesprek over geweigerde rolstoelklant

Negen militairen opgepakt vanwege harddrugs

16:21 SCHAARSBERGEN - Negen militairen zijn maandagmorgen opgepakt door de Koninklijke Marechaussee. Ze worden verdacht van het in bezit hebben en verstrekken van harddrugs. Één van de militairen is aangehouden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.