Arnhems café mogelijk op slot na inval om illegaal gokken op sportwedstrijden

ARNHEM - De gemeente Arnhem heeft samen met politie en kansspelautoriteit een inval gedaan in een café in het Arnhemse centrum waar illegaal werd gegokt. Burgemeester Ahmed Marcouch wil de vergunning van de uitbater intrekken.

Bezoekers van het café in de binnenstad van Arnhem konden met behulp van wedtickets gokken op voornamelijk voetbalwedstrijden. ,,We kregen signalen over illegaal gokken in het café. Daarop hebben we besloten om woensdagavond een controle uit te voeren met de politie en kansspelautoriteit’’, vertelt een gemeentewoordvoerder.

Wedtickets

Tijdens de controle van woensdagavond ontdekte de kansspelautoriteit de apparatuur die nodig is om op sportwedstrijden te gokken. Ook werden er wedtickets aangetroffen. ,,Klanten konden in het café op niet geregistreerde buitenlandse sites weddenschappen afsluiten. Als bewijs ontvangt de deelnemer een wedticket met daarop bijvoorbeeld de uitslag van een wedstrijd. Bij de juiste gok betaalt de exploitant de winst uit’’, legt de woordvoerder uit.

Een inval is noodzakelijk omdat met één druk op de knop de computers uitgezet kunnen worden. De wedtickets zijn dan het bewijs van de illegale gokpraktijken. De politie heeft de computers die te maken hebben met het gokken in beslag genomen.

Vergunning

,,Het aanbieden van kansspelen zonder vergunning vinden we onacceptabel en daarop zullen we blijven handhaven. Daarom organiseren we regelmatig dit soort handhavingsacties, waarbij wordt gekeken of er binnen de regels van de diverse wet- en regelgevingen wordt gewerkt’’, zegt burgemeester Ahmed Marcouch.

Het was niet voor het eerst dat de gemeente deze horecagelegenheid op de korrel had. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem had de uitbater al eens gewaarschuwd. Hij wil nu de vergunning van het café intrekken. Tot die tijd mag de horecazaak gewoon open blijven.