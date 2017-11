Arnhems homomannenkoor schept al 25 jaar een band

Het repertoire van het homomannenkoor verandert door de jaren heen, maar één lied blijft er steevast in: De hoerenjongen, dat over een jongen gaat die 'troost biedt'. ,,Het begint komisch, maar wordt droevig. Dan horen we het publiek eerst even lachen, maar daarna is het muisstil’’, zegt Ettema. ,,Dat is altijd weer indrukwekkend.’’



Het koor zingt regelmatig in Nederland en soms in het buitenland. Voor volgend jaar staat er een optreden in München op de rol tijdens het festival Various Voices. Daar komen allerlei homo- en lesbo-koren uit Europa samen om te zingen. Dit keer blijkt de datum niet zo handig gepland. ,,Veel koorleden houden erg van het Eurovisie Songfestival, dat op hetzelfde moment gehouden wordt’’, zegt Ettema. ,,Dat kan dus nog wat discussie geven.''