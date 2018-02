Arnhems ijs dik genoeg om keurmeester te bestellen

videoARNHEM - Het ijs op sportpark Cranevelt in Arnhem was dinsdagochtend dik genoeg om de schaatsbond in te lichten.

Volledig scherm Marcel van der Burgh boort een proefgat in het ijs van Cranevelt. Het resultaat: 4,2 centimeter ijs. © DG

In de loop van vandaag wordt de baan gekeurd, waarna mogelijk dinsdagavond de eerste marathon op natuurijs in de Gelderse hoofdstad kan worden verreden.

Het ijs bleek vanmorgen bij een meting 4,2 centimeter dik. Dat wil volgens de Arnhemse animator en organisator Marcel van der Burgh nog niet zeggen dat het overal zo dik is. De vereiste dikte is 3 centimeter. Volgens ijsmeester Gerrit Wijers is er de hele nacht aan gewerkt, ,,en we gaan nog een extra laag aanbrengen.’’

Uitstel

De extra sproeibeurt dinsdagochtend op de schaatsbaan van Cranevelt in Arnhem, om de ijsvloer nog verder te verstevigen, moest met een half uur worden uitgesteld. De accu van de tractor had het door de koude begeven. Met startkabels kregen de ijsmeesters uiteindelijk weer leven in de tractor.

Of de extra laag voldoende is voor het houden van de eerste marathon op natuurijs, dinsdagavond, moet nog blijken. Ook Haaksbergen is voor deze wedstrijd in de race. Volgens Van der Burgh wordt in de ochtend eerst de baan in Haaksbergen gekeurd, mocht blijken dat de plaatselijke ijsclub denkt voldoende ijs te hebben. Dat zou om 10.00 uur gaan gebeuren. Vervolgens komen de keurmeesters van de schaatsbond om 11.30 uur naar Arnhem.

