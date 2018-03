Arnhems incassobedrijf Pay Care in opspraak om onterechte aanmaningen

update Verwarde man zorgt voor ophef en licht gewonde medewerker bij restaurant in Dieren

7:24 DIEREN - Bij Chinees Restaurant Mijn Vriend aan de Doesburgsedijk Dieren is zondagavond een verwarde man aangehouden en een medewerker gewond geraakt. In eerste instantie leek het te gaan om een overval, maar dat was toch niet het geval, zo meldde de politie later.