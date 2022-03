Arnhems laadpalenbedrijf Allego krijgt donderdag beursnotering aan Wall Street, New York

Voor de beursgang fuseert Allego met een zogeheten special purpose acquisition company , of ‘spac’, van investeerder Apollo Global Management. Dat is een fonds zonder eigen activiteiten dat al een notering heeft aan de NYSE. Via de samensmelting neemt Allego die beursnotering over. Daarbij krijgt het fusiebedrijf een waarde toegedicht van ruim 3 miljard dollar . Allego werd in 2013 door Alliander opgezet om laadoplossingen op maat te maken voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. Op dit moment heeft het bedrijf in zestien landen meer dan 28.000 laadpunten voor elektrische auto’s geïnstalleerd.

Omzet bijna verdubbeld in 2021

In 2018 verkocht Alliander zijn dochterbedrijf aan de Franse investeerder Meridiam. Dat bedrijf houdt ook na de beursgang een meerderheidsbelang in Allego. De hoofdvestiging van het bedrijf is op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Verder zijn er kantoren in onder meer Berlijn, Londen, Parijs en Stockholm.

Allego boekte in 2020 een omzet van 44,2 miljoen euro, maar leed daarop een bijna even groot verlies van 43,3 miljoen euro. In 2021 wist het in Arnhem gevestigde bedrijf de omzet bijna te verdubbelen tot 86 miljoen euro, stond in een beknopte handelsupdate zonder winst- of verliescijfers.



Het bedrijf begon met vijftien werknemers in een voormalig fabrieksgebouw van AkzoNobel in Arnhem. Daar is nog altijd de hoofdvestiging en dat blijft zo, bevestigde Allego eerder.