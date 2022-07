Arnhems mysterie opgelost: hier komt de naam Sonsbeek vandaan

Maar om de naam Sonsbeek te duiden moet je eerst even terug naar de Witte Villa (Huis Sonsbeek) en haar bewoners.

Geschiedenis van Sonsbeek park

De Witte Villa werd gebouwd in 1744 in opdracht van Adriana van Bayen. In die periode bestond park Sonsbeek uit drie gebieden: de Wildbaan, Sonsbeek en de Hartjesberg. De villa stond daarna nog een tijd te koop en werd in 1821 gekocht door baron H.J.C.J. van Heeckeren uit Den Haag. De baron had geen goede tijd in het huis en liet het in 1884 na aan zijn neef. Het huis – inclusief het inmiddels samengevoegde landgoed Sonsbeek – werd door de familie Heeckeren te koop gezet. Er waren veel projectontwikkelaars die het wilden kopen, maar uiteindelijk kwam het in handen van de gemeente Arnhem.

Volledig scherm De te koop staande bouwterreinen tussen de landgoederen Sonsbeek en Klarenbeek, rond 1890 – 1900 © Foto: Gelders Archief

Naam Sonsbeek

Waar komt toch de naam Sonsbeek vandaan? We duiken nog iets verder terug de geschiedenis in, nog voor de bouw van de Witte Villa. In de zeventiende eeuw had Anna van Sonsbeeck, een dame met aanzien in de Arnhemse gemeenschap, verschillende stukken grond en een molen langs de Jansbeek in bezit. Haar bezittingen werden aangeduid met haar achternaam ‘Sonsbeeck’ en die naam werd door latere eigenaren overgenomen. De naam Sonsbeek werd behouden toen de Wildbaan en de Hartjesberg samengevoegd werden bij de landerijen van de Jansbeek.

Volledig scherm Park Sonsbeek met op de achtergrond het akkerland wat nu de Burgemeesterswijk is, 1825 © Foto: Gelders Archief 1551 – 3066

Eigenaar van de watermolen

Anna van Sonsbeeck is de dochter van Franciscus van Sonsbeeck. Franciscus werd in 1505 in Zwolle geboren en verhuisde rond 1554 naar Arnhem om daar als advocaat bij het Hof van Gelre te gaan werken. In Arnhem hertrouwde hij met Aleidt van Presickhave en met haar kreeg hij Anna. Toen Franciscus in 1562 stierf, kreeg Aleidt al snel een nieuwe man Lodewijk Bruininck. Lodewijk was degene die de watermolen in bezit had. Anna werd pas de eigenaresse van de watermolen toen haar stiefvader en haar moeder overleden waren.

