Arnhems Oktoberfest afgelast: 'Het vertrouwen is weg'

Aanleiding is de affaire rond Oktoberfest Niederlande. Dat zou in 2016 drie feesten houden, in Den Haag, Groningen en Arnhem. In de Gelderse hoofdstad werd het evenement echter verboden omdat de organisatie dezelfde bleek als die van een feest in Alkmaar in 2015, dat uit de hand was gelopen.



Arnhemmer Damen werd in allerijl ingevlogen om ervoor te zorgen dat de productie goed zou gaan, maar uiteindelijk ging geen enkel Oktoberfest door. Mensen die al een of meerdere kaarten hadden gekocht, hebben hun geld nog altijd niet teruggekregen.