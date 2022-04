Arnhems oudste woonhuis overleefde de stadsbrand van 1364 wél

Het is een van de alleroudste woonhuizen in de stad, en volgens sommige bronnen zelfs het oudste middeleeuwse woonhuis: het Presickhaeffs Huys aan de Kerkstraat. Na onderzoek is vastgesteld dat het pand gebouwd moet zijn in de periode 1354-1358, kort voor de eerste grote stadsbrand in 1364 waarbij veel houten huizen met strodaken verloren gingen. Het Presickhaeffs Huys doorstond die grote brand ongeschonden omdat het was opgetrokken uit stenen en dakpannen.