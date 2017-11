Arnhems schoolgebouw langer dicht vanwege gevaarlijke vloer

Het gebouw van Leerpark Presikhaaf aan de IJssellaan is sinds donderdagavond in overleg met de gemeente Arnhem uit voorzorg gesloten. In het gebouw is voor de vloeren dezelfde constructiewijze toegepast als in de parkeergarage van vliegveld Eindhoven, die tijdens de bouw gedeeltelijk instortte.



In Leerpark Presikhaaf zetelen de vmbo-tak van het Arentheem College en de sportgerelateerde mbo-opleidingen van het Astrum College. Het gebouw opende in 2009 de deuren. Nadat in mei van dit jaar een deel van de parkeergarage van vliegveld Eindhoven instortte, besloot de COG de gebouwen aan een inspectie te onderwerpen.