Arnhems stel wint House Rules NL: 'Ons leventje staat even op zijn kop'

Mindful vertrouwen op jezelf en de ander

18:05 OOSTERBEEK - Mindful run. Dat is 'lopen in het hier en nu, waardoor je het hoofd leegmaakt en meer geniet van het moment'. Klinkt mooi, maar wat betekenen die woorden in de praktijk? Onze a-sportieve verslaggever Marc Nickel neemt de proef op de som bij een vijfweekse cursus in Oosterbeek. Vandaag deel 4.